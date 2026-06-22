Повысят почти на 20%: В Госдуме рассказали, кому с 1 августа автоматически увеличат пенсию

Нюанс в том, что речь не об индексации страховой пенсии работающим — там свои правила и учёт страховых взносов. Здесь же пересчитывают именно накопительную часть, и она в абсолютных цифрах остаётся скромной: средний размер — около 1600 рублей в месяц, срочной — примерно 3000 рублей. Прибавка ощутимая в процентах, но в рублях выглядит сдержанно.