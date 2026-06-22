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Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Тишковец: в Москве в понедельник ожидаются град и кратковременные ливни с грозой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Град диаметром до двух-трех сантиметров, грозы, кратковременные ливни и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве и по области в понедельник будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные ливни — на каждый квадратный метр московских улиц прольется до 5−7 литров дождевой воды, местами прогремят грозы, возможен град диаметром до 2−3 сантиметров», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что ветер будет северо-западный от четырех до девяти метров в секунду, при грозе порывистый.

«Максимальная температура воздуха составит плюс 22 — плюс 25 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметров ртутного столба», — подчеркнул Тишковец.

Более того, во вторник, благодаря антициклону с запада, постепенно распогодится. Ночью плюс 12 — плюс 15 градусов, днем плюс 21 — плюс 24. В среду также солнечно и без осадков. Минимальная температура составит плюс 10 — плюс 13 дней градусов, максимальная плюс 20 — плюс 23.

«В четверг и пятницу атмосфера будет неустойчивой. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт, облаков станет больше, пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В ночные и предутренние часы плюс 8 — плюс 11 градусов, в дневное время посвежеет до плюс 16 — плюс 19, что на пять градусов ниже климатической нормы», — добавил синоптик.