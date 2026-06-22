Москвичам рассказали о погоде в понедельник

«В четверг и пятницу атмосфера будет неустойчивой. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт, облаков станет больше, пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В ночные и предутренние часы плюс 8 — плюс 11 градусов, в дневное время посвежеет до плюс 16 — плюс 19, что на пять градусов ниже климатической нормы», — добавил синоптик.