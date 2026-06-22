Дожди придут в Нижний Новгород на новой рабочей неделе

На новой рабочей неделе, с 22 по 26 июня, в Нижнем Новгороде снова будет дождливо и пасмурно. Прогноз погоды на неделю опубликовал сервис Яндекс Погода.
Понедельник, 22 июня, станет единственным солнечным днем в неделе. Утром небо будет чистым, а температура воздуха составит +19 градусов. Днем потеплеет до +24, но временно станет облачно. К вечеру вновь выглянет солнце.
Во вторник и среду, 23 и 24 июня, синоптики прогнозируют дождливую и пасмурную погоду. Утром и днем вторника ожидаются осадки, столбик термометра покажет +23 градуса. В среду ожидается переменная облачность, дождя не предвидится. Температура воздуха составит +17 утром и +21 днем.
В четверг, 25 июня, на протяжении всего дня в Нижнем Новгороде будут идти дожди. Утром из-за повышенной влажности ожидаются прохладные +16 градусов, а днем потеплеет до +20.
Утром пятницы, 26 июня, тоже прогнозируют осадки. Днем дождь прекратится, но небо не прояснится. Температура воздуха днем составит +20 градусов, а вечером — +18.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что нижегородцев предупредили о магнитных бурях в течение недели.