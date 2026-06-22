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Курган с двойной историей: в Казахстане сделали уникальное открытие

В Абайском районе Карагандинской области археологи в одном кургане нашли захоронения из двух исторических эпох, разделенных многими столетиями, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Погребения обнаружили во время исследований на могильнике Кулайгыр-1 возле села Кулайгыр.

Исследованный объект представляет собой круглый курган диаметром около 10 метров и высотой до 40 сантиметров. После снятия верхнего слоя грунта археологи обнаружили кольцевую ограду из каменных плит, уложенных в три-четыре ряда. Внутри ограды находилась каменная насыпь.

В центральной части кургана исследователи нашли захоронение раннего железного века, относящееся к Тасмолинской культуре. Погребение было совершено по обряду ингумации: умерший лежал на спине и был ориентирован по линии северо-запад — юго-восток. Среди находок — бронзовое зеркало, деталь пояса и человеческий скелет.

Однако главная сенсация ожидала археологов глубже. Под каменной насыпью они обнаружили более древнее захоронение Нуринской культуры эпохи средней бронзы, датируемое XVIII—XVI вв.еками до нашей эры.

Погребальная конструкция была выполнена в виде каменной цисты и ориентирована по линии север — юг. Захоронение совершено по обряду кремации: обожженные костные останки находились в южной части погребальной камеры.

«В одном кургане нами зафиксированы погребения двух разных исторических периодов, разделенных многими столетиями», — отметил руководитель Центра по сохранению историко-культурного наследия Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Тулкибай Тулеуов.

Среди сопутствующих находок археологи обнаружили фрагменты керамических сосудов с характерным для Нуринской культуры геометрическим орнаментом, бронзовую бляшку и части еще одного украшенного сосуда.

Полевой этап исследований уже завершен. Все обнаруженные артефакты направят на лабораторное изучение, которое поможет получить новые сведения о жизни и погребальных традициях древних жителей Центрального Казахстана.

Немного ранее, 8 июня 2026 года, в Мангистау археологи нашли целый кувшин, который был изготовлен местными мастерами в VI веке.