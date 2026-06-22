Курган с двойной историей: в Казахстане сделали уникальное открытие

В центральной части кургана исследователи нашли захоронение раннего железного века, относящееся к Тасмолинской культуре. Погребение было совершено по обряду ингумации: умерший лежал на спине и был ориентирован по линии северо-запад — юго-восток. Среди находок — бронзовое зеркало, деталь пояса и человеческий скелет.