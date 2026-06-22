Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили дроны в трех муниципалитетах Ростовской области

Губернатор сообщил об уничтожении дронов над Ростовской областью.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области минувшей ночью отразили очередную атаку беспилотников. Информацию об этом официально подтвердил губернатор региона Юрий Слюсарь.

— Дроны сбили в городе Гуково, Чертковском и Верхнедонском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, — уточнил глава Дона.

Напомним, сутками ранее регион уже подвергался массированному налету. В ночь на 21 июня дежурные расчеты противовоздушной обороны перехватили более 10 аппаратов в семи муниципалитетах.

Воздушные цели уничтожили в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Гуково, а также в Матвеево-Курганском, Миллеровском, Морозовском и Родионово-Несветайском районах. Жертв и повреждений инфраструктуры тогда не зафиксировали.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше