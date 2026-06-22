Лукашенко назвал самую страшную дату в истории, выжженную в памяти белорусов

Белорусский лидер подчеркнул, цифры 22.06.41 выжжены в памяти белорусского народа как самая страшная дата в истории. И напомнил, что 22 июня 1941 года — дата вторжения в страну гитлеровской армии, которая была собрана со всей Европы, чтобы завоевать жизненное пространство для «объявивших себя “высшей расой” нацистов». Глава государства сказал, что вторжение фашистской Германии было началом масштабной зачистки восточноевропейской территории с экспериментами над людьми, казнями, пытками и массовыми убийствами беззащитных жителей — стариков, женщин, детей.