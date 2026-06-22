Лукашенко назвал самую страшную дату в истории, выжженную в памяти белорусов

22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к ее жителям. Глава государства назвал самую страшную дату в истории, выжженную в памяти белорусов, сообщает пресс-служба президента.
Белорусский лидер подчеркнул, цифры 22.06.41 выжжены в памяти белорусского народа как самая страшная дата в истории. И напомнил, что 22 июня 1941 года — дата вторжения в страну гитлеровской армии, которая была собрана со всей Европы, чтобы завоевать жизненное пространство для «объявивших себя “высшей расой” нацистов». Глава государства сказал, что вторжение фашистской Германии было началом масштабной зачистки восточноевропейской территории с экспериментами над людьми, казнями, пытками и массовыми убийствами беззащитных жителей — стариков, женщин, детей.
— Война пришла на нашу землю ровно 85 лет назад. Она забрала жизнь каждого третьего и поломала судьбы миллионам белорусов, — сказал он.
Лукашенко заметил, что ежегодно утром 22 июня Беларусь вспоминает, как стояли насмерть Брестская крепость, укрепрайоны и города, которые сорвали планы на молниеносное наступление фашистской Германии. Белорусы помнят, как долгих 1132 дня сражалась оккупированная республика, истекавшая кровью непокоренных и несломленных героев-подпольщиков, партизан и мирных жителей.
При этом глава государства подчеркнул, что память белорусов сегодня является щитом, который сдерживает агрессию воинствующего реваншизма. И отметил, что расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа — акт справедливого суда над преступлениями, которые не имеют срока давности.
Лукашенко сказал, что белорусы являются наследниками победителей и обязаны всегда защищать историческую правду, беречь память о героях той войны, прививая своим детям «иммунитет против идеологий исключительности и превосходства наций». И пояснил, что необходимо учить молодое поколение гордиться великим подвигом советского народа, подарившего нынешним поколениям жизнь, мир и свободу.
— Светлая память безвинным жертвам Великой Отечественной войны, вечная слава героям-победителям, — заключил белорусский президент.
Ранее «Комсомолка» рассказала, как встретившая войну в Бресте летчица Евдокия Носаль мстила врагу за новорожденного сына, погибшего в июне 1941-го: «Мать извлекли из-под обломков. Ребенок был мертв».
А еще патриарх Кирилл рассказал семейную историю, связанную с первыми часами войны в Брестской крепости: «Запрещала о нем молиться как об умершем».