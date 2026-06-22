Пермский край 22 июня присоединится к Общероссийской минуте молчания

Прикамье в День памяти и скорби присоединится к Общероссийской минуте молчания в День памяти и скорби. Началась Великая Отечественная война. В этот день Россия отдаст дань памяти подвигу народов, которые прошли через ужасные испытания за гранью человеческих возможностей.