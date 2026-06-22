Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 22 июня

Отключения света в Ростове на 22 июня оставят без электричества тысячи жителей донской столицы. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в понедельник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Ленина, 210, 212;
— улица Усадебная;
— улица 2-я Усадебная;
— улица 3-я Усадебная;
— улица Панорамная;
— переулок 2-й Монетный;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица 6-я линия, 7, 9;
— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;
— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;
— улица Майская, 30−42;
— улица Советская, 31−39;
— улица Радищева, 13−71 и 18−68;
— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;
— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;
— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;
— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;
— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;
— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;
— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;
— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;
— улица Веры Пановой, 3−11;
— улица 20-я линия, 47−67;
— улица 22-я линия, 46−66 и 47−75;
— улица 24-я линия, 27/95, 20−50;
— улица Лекальная, 9−27.
С 9:00 до 16:00:
— улица Кемеровская, 51−67 и 50−70;
— улица 20 лет Октября, 49−77 и 26−64;
— улица Конституционная, 47−63 и 48−58;
— улица Курчатова, 31−63;
— переулок Угловой, 1−31 и 2−20;
— улица Тихого Дона, 31−47 и 30−40.
С 9:00 до 14:00:
— улица Филимоновская, 40−66 и 65−91;
— переулок Гвардейский, 26−38.
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