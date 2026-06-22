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Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 22 июня

Энергетики объявили адреса, где в Ростове в понедельник не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 22 июня оставят без электричества тысячи жителей донской столицы. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в понедельник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Ленина, 210, 212;

— улица Усадебная;

— улица 2-я Усадебная;

— улица 3-я Усадебная;

— улица Панорамная;

— переулок 2-й Монетный;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица 6-я линия, 7, 9;

— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;

— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;

— улица Майская, 30−42;

— улица Советская, 31−39;

— улица Радищева, 13−71 и 18−68;

— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;

— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;

— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;

— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;

— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;

— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;

— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;

— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;

— улица Веры Пановой, 3−11;

— улица 20-я линия, 47−67;

— улица 22-я линия, 46−66 и 47−75;

— улица 24-я линия, 27/95, 20−50;

— улица Лекальная, 9−27.

С 9:00 до 16:00:

— улица Кемеровская, 51−67 и 50−70;

— улица 20 лет Октября, 49−77 и 26−64;

— улица Конституционная, 47−63 и 48−58;

— улица Курчатова, 31−63;

— переулок Угловой, 1−31 и 2−20;

— улица Тихого Дона, 31−47 и 30−40.

С 9:00 до 14:00:

— улица Филимоновская, 40−66 и 65−91;

— переулок Гвардейский, 26−38.

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