В Хабаровском крае у пьяного водителя конфисковали «Митсубиси» и отправили на обязательные работы

В Хабаровском районе суд вынес обвинительный приговор 54-летнему местному жителю, который повторно сел за руль в состоянии опьянения. Мужчина не только получил наказание, но и лишился своего автомобиля. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, всё произошло в августе 2025 года. Водитель автомобиля «Митсубиси Кантер» стал участником дорожно-транспортного происшествия в районе села Хехцир. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что мужчина находится в состоянии опьянения. Проверка показала: ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, однако должных выводов не сделал.
Хабаровский районный суд признал его виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Наказание — 300 часов обязательных работ и лишение права управления транспортными средствами сроком на два года шесть месяцев. Кроме того, в доход государства конфискован принадлежащий виновному автомобиль. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Хабаровского района. Приговор вступил в законную силу.
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