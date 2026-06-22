В Хабаровском крае у пьяного водителя конфисковали «Митсубиси» и отправили на обязательные работы

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, всё произошло в августе 2025 года. Водитель автомобиля «Митсубиси Кантер» стал участником дорожно-транспортного происшествия в районе села Хехцир. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что мужчина находится в состоянии опьянения. Проверка показала: ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, однако должных выводов не сделал.