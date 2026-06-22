СМИ: 11 человек ранены в результате случайного выстрела на свадьбе в Турции

В турецкой провинции Денизли 11 человек получили ранения в результате инцидента с огнестрельным оружием во время свадебной церемонии. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает газета Milliyet.
По данным издания, инцидент произошел во время отъезда невесты из дома в деревне Кыралан района Чиврил. Подросток 15-ти лет, находившийся в свадебном кортеже, попытался произвести традиционный выстрел из дробовика в воздух, однако дробь срикошетила от земли и попала в находившихся рядом людей.
Пострадавшие госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Подросток доставлен в участок для допроса. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении.
1 июня в Соединенных Штатах 26-летний Майкл Техеда признал вину в смертельной стрельбе, которую устроила его маленькая дочь. Мужчина рассказал полиции, что вытащил пистолет из кобуры и оставил на камине, а сам ушел переодеваться в другую комнату. Пока его не было, трехлетняя девочка нашла оружие, взяла его и случайно выстрелила в голову младшей сестре Майле.