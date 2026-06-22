СМИ: 11 человек ранены в результате случайного выстрела на свадьбе в Турции

1 июня в Соединенных Штатах 26-летний Майкл Техеда признал вину в смертельной стрельбе, которую устроила его маленькая дочь. Мужчина рассказал полиции, что вытащил пистолет из кобуры и оставил на камине, а сам ушел переодеваться в другую комнату. Пока его не было, трехлетняя девочка нашла оружие, взяла его и случайно выстрелила в голову младшей сестре Майле.