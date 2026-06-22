«Круче, чем белые розы»: Волочкова рассказала о подарке от Керимова

— Сулейман позвонил в антракте, когда я танцевала в Баку, сказал: «Улетаем в ОАЭ сегодня ночью». Весь самолет был усыпан роскошными разноцветными розами. А еще мы не улетали в Москву три часа, чтобы мне успели принести любимый шпинат. Этот поступок для меня круче, чем белые розы или устрицы, — высказалась балерина в интервью Артему Сорокину.