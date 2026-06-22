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«Круче, чем белые розы»: Волочкова рассказала о подарке от Керимова

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о подарке от олигарха Сулеймана Керимова, который произвел на нее самое сильное впечатление. При этом она добавила, что «мечтала о любви с девяти лет».

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о подарке от олигарха Сулеймана Керимова, который произвел на нее самое сильное впечатление. При этом она добавила, что «мечтала о любви с девяти лет».

По ее словам, самый роскошный букет подарил ей Керимов.

— Сулейман позвонил в антракте, когда я танцевала в Баку, сказал: «Улетаем в ОАЭ сегодня ночью». Весь самолет был усыпан роскошными разноцветными розами. А еще мы не улетали в Москву три часа, чтобы мне успели принести любимый шпинат. Этот поступок для меня круче, чем белые розы или устрицы, — высказалась балерина в интервью Артему Сорокину.

До этого Анастасия Волочкова заявила, что у нее несколько претендентов на руку и сердце. Однако их имена она пока не готова раскрывать. Она добавила, что свобода для нее играет «очень большую роль».

В конце мая балерина заявила, что вернулась на сцену и исполнила сразу два номера в своем новом шоу после операции по замене тазобедренного сустава. Также она рассказала, почему полетела за границу, а не стала делать операцию на ноге в России.

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