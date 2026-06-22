В Тару вернули холодную воду после аварии на насосной станции

В Таре завершили аварийно-восстановительные работы на насосной станции, холодное водоснабжение подаётся в штатном режиме, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Омской области. Основной насос установили и запустили утром 22 июня.
Напомним, ограничение подачи воды ввели 20 июня из-за аварийной ситуации на станции. На время ремонта в городе действовал временный график, жителям организовали подвоз технической и питьевой воды. На территории района вводили режим чрезвычайной ситуации.
Ранее мы рассказывали, что жителям Тары пообещали вернуть водоснабжение в скором времени — губернатор сообщал об устранении аварии и заполнении системы.
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