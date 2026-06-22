Компания извинилась за высмеивание трагедии с ребенком и крокодилом

Тем временем полиция Кембриджшира продолжает расследование нападения. Известно, что 30-летний мужчина был арестован по подозрению в покушении на убийство, но позже освобождён под залог. По данным правоохранителей, пострадавший мальчик находится в критическом, но стабильном состоянии в больнице Адденбрука после того, как его вынесли из вольера сотрудники зоопарка.