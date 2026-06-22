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Компания извинилась за высмеивание трагедии с ребенком и крокодилом

Британская компания принесла публичные извинения за «неприемлемую» тему электронного письма, в которой высмеивалось нападение крокодила на трёхлетнего мальчика.

Британская компания принесла публичные извинения за «неприемлемую» тему электронного письма, в которой высмеивалось нападение крокодила на трёхлетнего мальчика. Инцидент произошёл в зоопарке «Джонсонс», где ребёнок оказался в вольере и получил серьёзные травмы. После публикации скриншотов рассылки в соцсетях компания признала ошибку и начала внутреннее расследование, — пишет Independent.

В электронном письме клиентам предлагали ознакомиться со скидками под заголовком: «Успейте воспользоваться этими предложениями быстрее, чем крокодил поймает ребёнка». Пользователи назвали такой маркетинг отвратительным, а некоторые заявили об отписке от сервиса.

Представители компании заверили, что формулировка не была одобрена руководством, и пообещали усилить контроль над созданием контента.

Тем временем полиция Кембриджшира продолжает расследование нападения. Известно, что 30-летний мужчина был арестован по подозрению в покушении на убийство, но позже освобождён под залог. По данным правоохранителей, пострадавший мальчик находится в критическом, но стабильном состоянии в больнице Адденбрука после того, как его вынесли из вольера сотрудники зоопарка.

Неадекват бросил мальчика к крокодилам, женщина прыгнула следом.