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Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке лихорадки денге в Шри-Ланке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года в Шри-Ланке зарегистрировано более 44 тыс. случаев лихорадки денге с 28 летальными исходами. Особенно неблагополучная ситуация наблюдается в столице страны Коломбо.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года в Шри-Ланке зарегистрировано более 44 тыс. случаев лихорадки денге с 28 летальными исходами. Особенно неблагополучная ситуация наблюдается в столице страны Коломбо.

Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме ведут мониторинг эпидемиологической ситуации в России и за рубежом. Риск распространения лихорадки денге на территории Российской Федерации отсутствует, но периодически регистрируются завозные случаи. Туристам, отправляющимся в эндемичные по лихорадке денге регионы, следует не забывать о правилах безопасности, отмечает пресс-служба ведомства.

Лихорадка денге — вирусное заболевание, распространенное в Юго‑Восточной и Южной Азии, Африке, Океании и в странах Карибского бассейна; переносится комарами. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах и суставах, а также характерную зудящую сыпь.

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