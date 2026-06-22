В Красноярске продолжается уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске ведутся работы по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. В этом году опасную растительность уже ликвидировали на участках вдоль улично-дорожной сети в разных районах города, а также внутри жилых кварталов в переулке Светлогорском, на улицах Анатолия Гладкова, Семафорной и Чернышевского.