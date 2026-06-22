В Красноярске продолжается уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске ведутся работы по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. В этом году опасную растительность уже ликвидировали на участках вдоль улично-дорожной сети в разных районах города, а также внутри жилых кварталов в переулке Светлогорском, на улицах Анатолия Гладкова, Семафорной и Чернышевского.
Как сообщили в городской администрации, уничтожение таких растений требует соблюдения специальных процедур. Простое выкашивание или вырывание запрещено — растительность должна быть утилизирована в специальных печах. Выполнять эти работы могут только лицензированные организации. По итогам конкурсных процедур муниципальные контракты в 2026 году заключены с ИП Быков и ООО «Строй-Монтаж».
Для выявления опасных растений на территории Красноярска регулярно проводятся рейды. Чаще всего опасную растительность обнаруживают на заросших травой участках открытого грунта — на пустырях, в районах многоэтажной застройки и частном секторе.