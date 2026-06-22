Пермское подразделение дорожного подрядчика обеспечило 14,9 млрд рублей выручки

АО «Уралмостострой» — крупнейший дорожный подрядчик в регионе. До весны 2026 года общество было зарегистрировано в Уфе, затем сменило «прописку» на Пермь. Чистая прибыль компании по итогам 2025 года составила 236 млн руб. В 2025—2026 годах в Пермском крае компания выиграла 91 подряд.