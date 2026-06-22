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Пермское подразделение дорожного подрядчика обеспечило 14,9 млрд рублей выручки

АО «Уралмостострой» опубликовало отчет генерального директора за 2025 год. Как следует из документа, около 80% выручки компания получила за счет выполнения контрактов в Пермском крае. Общество работает в Прикамье, Башкирии, Свердловской и Челябинской областях.

Источник: Коммерсантъ

АО «Уралмостострой» опубликовало отчет генерального директора за 2025 год. Как следует из документа, около 80% выручки компания получила за счет выполнения контрактов в Пермском крае. Общество работает в Прикамье, Башкирии, Свердловской и Челябинской областях.

Как следует из отчета, выручка прикамского подразделения компании «Мостоотряда 123» за прошлый год составила 14,9 млрд руб., общая выручка АО «Уралмостострой» за 2025 год — 18,85 млрд руб.

АО «Уралмостострой» — крупнейший дорожный подрядчик в регионе. До весны 2026 года общество было зарегистрировано в Уфе, затем сменило «прописку» на Пермь. Чистая прибыль компании по итогам 2025 года составила 236 млн руб. В 2025—2026 годах в Пермском крае компания выиграла 91 подряд.