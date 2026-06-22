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В Правдинском районе на торги выставили дом культуры, который подойдёт для декораций фильмов о постапокалипсисе

За здание и земельный участок просят 1,9 млн рублей.

Источник: Клопс.ru

В пос. Гусево Правдинского района на торги выставили дом культуры площадью более 1 тыс. «квадратов» и участок земли 0,3 га. Муниципальную собственность оценили в 1,9 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте площадки, где проходят электронные торги.

Здание находится в пределах охранной зоны — рядом проходит высоковольтная линия электропередачи, и его можно использовать в качестве культурно-досуговой деятельности. Судя по фотографиям, единственное подо что годится очаг культуры — это фильмы о постапокалипсисе.