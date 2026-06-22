В Правдинском районе на торги выставили дом культуры, который подойдёт для декораций фильмов о постапокалипсисе

Здание находится в пределах охранной зоны — рядом проходит высоковольтная линия электропередачи, и его можно использовать в качестве культурно-досуговой деятельности. Судя по фотографиям, единственное подо что годится очаг культуры — это фильмы о постапокалипсисе.