В Красноярске косят коноплю

«На всей территории города организованы специальные рейды, которые проводят администрации районов совместно с сотрудниками полиции. По итогам выдают предписания на уничтожение опасных растений, исполняют их в обязательном порядке. Чаще всего наркосодержащие растения выявляют среди зелени на участках открытого грунта, которые заросли травой. Такие есть и в районах многоэтажной застройки, и на пустырях, и в микрорайонах частного сектора. Попадает такая зелень в город чаще всего с привозным грунтом или через смеси семян», — рассказали в администрации.