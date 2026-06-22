В Красноярске косят коноплю

В Красноярске уничтожают дикорастущие наркосодержащие растения, сообщили в мэрии.
Накануне работы провели на участках вдоль дорог и улиц в разных районах города, а также на территориях внутри жилых кварталов в переулке Светлогорский, на Гладкова, Семафорной, Чернышевского и других.
Как пояснили в администрации, просто выполоть такие растения нельзя — они должны быть утилизированы с помощью специальных печей. Делать это могут только организации, имеющие лицензии. В этом году муниципальные контракты заключены с двумя подрядчиками — ИП Быков и ООО «Строй-Монтаж».
«На всей территории города организованы специальные рейды, которые проводят администрации районов совместно с сотрудниками полиции. По итогам выдают предписания на уничтожение опасных растений, исполняют их в обязательном порядке. Чаще всего наркосодержащие растения выявляют среди зелени на участках открытого грунта, которые заросли травой. Такие есть и в районах многоэтажной застройки, и на пустырях, и в микрорайонах частного сектора. Попадает такая зелень в город чаще всего с привозным грунтом или через смеси семян», — рассказали в администрации.
За счет средств бюджета наркосодержащие растения уничтожают на участках муниципальной земли и на неразграниченной территории. Во дворах или на частной территории организовать работы должны управляющие организации или собственники. Факты произрастания опасной травы обязательно должны быть зафиксированы на фото или видео, а после ее выкашивания отчеты предоставляются в правоохранительные органы.
Сообщать о местах произрастания наркосодержащих растений можно в полицию или администрацию района любым доступным способом.