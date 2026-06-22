За поддельную медсправку теперь можно получить до 8 лет тюрьмы

Если подделывается документ об инфекционном заболевании, то наказание суровее: до пяти лет тюремного заключения и штраф до полутора миллионов. На ужесточение санкции статьи повлияют следующие факторы: действия совершались с использованием служебного положения, организованной группой лиц по предварительному сговору или через интернет.