МЧС Прикамья напомнило грибникам правила безопасности в лесу

ГУ МЧС по Пермскому краю напомнило грибникам правила безопасности в лесу.
Как советуют спасатели, отправляясь в лес, наденьте яркую одежду, лучше со светоотражающими элементами. Возьмите с собой воду, немного еды, свисток и фонарик. Перед походом зарядите телефон и предупредите близких о своих планах и примерном маршруте. Также необходимо взять с собой аптечку с самыми необходимыми препаратами.
Если же на «тихую охоту» вы решили взять ребёнка, необхдимо следить за ним и не терять из поля зрения.
Ранее сайт perm.aif.ru пообщался с инфоргом поискового отряда «ПрикамьеПоиск» Юлия Соловьёва, которая подробнее рассказала, что необоходимо взять в лес, чтобы не потеряться.
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