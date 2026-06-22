МЧС Прикамья напомнило грибникам правила безопасности в лесу

Как советуют спасатели, отправляясь в лес, наденьте яркую одежду, лучше со светоотражающими элементами. Возьмите с собой воду, немного еды, свисток и фонарик. Перед походом зарядите телефон и предупредите близких о своих планах и примерном маршруте. Также необходимо взять с собой аптечку с самыми необходимыми препаратами.