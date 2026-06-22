Солнце, летние веранды и гирлянды: как расцвел Хабаровск в июне

Улица Муравьева-Амурского стала главным местом встреч: веранды кафе утопают в каскадах петуний и глициний, гирлянды мягко мерцают при закате. В воздухе смешиваются ароматы свежей выпечки, кофе латте и капучино, а также цветущих клумб. У фонтанов на площади Ленина прохладно, как и на городских прудах: дети бегают по тропинкам, а взрослые с улыбкой наблюдают за их игрой. И хотя июнь на исходе, впереди — десятки концертов, солнечных дней и восторга. Смотрим летний фоторепортаж с центра Хабаровска.