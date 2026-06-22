В мае средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тысяч рублей в 13 регионах страны. Таковы данные Социального фонда.
Так, в Хабаровском крае этот показатель составил 30 229 рублей, в Карелии — 31 786 рублей, в Архангельской области — 32 654 рубля, в Республике Коми — 33 011 рублей, в Якутии — 34 640, пишет РИА Новости.
Более высокими значениями могут похвастаться Сахалинская (35 118 рублей), Мурманская (35 655 рублей), Магаданская области (39 242 рубля), Ямало-Ненецкий (38 112 рублей), Ханты-Мансийский (38 463 рубля), Ненецкий автономный округи (40 082 рубля), Камчатский край (39 444 рубля) и Чукотка (44 069 рублей).