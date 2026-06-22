Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тысяч рублей в 13 регионах

В мае средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тысяч рублей в 13 регионах страны. Таковы данные Социального фонда.

В мае средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тысяч рублей в 13 регионах страны. Таковы данные Социального фонда.

Так, в Хабаровском крае этот показатель составил 30 229 рублей, в Карелии — 31 786 рублей, в Архангельской области — 32 654 рубля, в Республике Коми — 33 011 рублей, в Якутии — 34 640, пишет РИА Новости.

Более высокими значениями могут похвастаться Сахалинская (35 118 рублей), Мурманская (35 655 рублей), Магаданская области (39 242 рубля), Ямало-Ненецкий (38 112 рублей), Ханты-Мансийский (38 463 рубля), Ненецкий автономный округи (40 082 рубля), Камчатский край (39 444 рубля) и Чукотка (44 069 рублей).

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше