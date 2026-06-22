В Красноярске возложили цветы и венки к Вечному огню Мемориала Победы

Сегодня, в День памяти и скорби, в краевой столице прошла церемония возложения венков и цветов к Вечному огню Мемориала Победы. В мероприятии приняли участие глава региона Михаил Котюков, спикер краевого парламента Алексей Додатко, мэр Красноярска Сергей Верещагин, депутаты, труженики тыла, ветераны СВО, представители общественных объединений. Память погибших в годы Великой Отечественной войны в Красноярске почтили минутой молчания и троекратным оружейным залпом. Напомним, с 1941 по 1945 годы из Красноярского края на фронт ушли более 455 тысяч человек, каждый третий не вернулся домой. С началом войны на берегах Енисея сформировали около 40 воинских формирований. Сегодня в краевом центре в 21:30 на площади у Мемориала Победы зажгутся 3,5 тысячи свечей, составленных в цифру «85» и фразу: «Красноярск помнит».