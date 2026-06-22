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Тысячи огней зажглись на Мамаевом кургане

Мамаев курган. Звенящая тишина, которую нарушает лишь легкий треск фитилей в зажженных свечах.

Мамаев курган. Звенящая тишина, которую нарушает лишь легкий треск фитилей в зажженных свечах. Так более тысячи участников акции «Завтра была война…» встретили одну из самых трагических дат в истории страны.

Впервые мероприятие в годовщину начала Великой Отечественной войны провели на Мамаевом кургане в 2012 году. А с 2014-го оно стало всероссийским.

— В этот раз в патриотической акции «Завтра была война» участвовали губернатор Андрей Бочаров, руководители правоохранительных органов и силовых ведомств, курсанты Волгоградской академии МВД России, кадеты, священники и представители общественных патриотических организаций, — рассказали в администрации региона.

Река из тысячи людей разлилась по Мамаеву кургану, окрасив его в красный цвет. Память всех погибших в Великой Отечественной войне волгоградцы почтили минутой молчания. Напомним, что к Общероссийской минуте молчания горожане присоединятся сегодня в 12:15 — именно в это время 85 лет назад в стране официально объявили о начале войны.

Фото администрации Волгоградской области.