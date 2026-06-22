Тысячи огней зажглись на Мамаевом кургане

Река из тысячи людей разлилась по Мамаеву кургану, окрасив его в красный цвет. Память всех погибших в Великой Отечественной войне волгоградцы почтили минутой молчания. Напомним, что к Общероссийской минуте молчания горожане присоединятся сегодня в 12:15 — именно в это время 85 лет назад в стране официально объявили о начале войны.