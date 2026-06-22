Юрист Пронина: за похороны питомца в лесу грозит штраф до 700 тысяч рублей

Важно помнить, что нарушение ветеринарно-санитарных правил влечет за собой денежные взыскания. Для граждан размер штрафа составит от 4−5 тысяч рублей, а вот для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям — от 40 до 50 тысяч рублей, либо их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц — сумма штрафа достигает 700 тысяч рублей.