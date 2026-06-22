В Омске определили сильнейших боксёров Сибири

На ринг вышли спортсмены из десяти регионов Сибири. Мужчины соревновались в 13 весовых категориях, женщины — в десяти. Возраст участников составил от 19 до 40 лет. Сильнейшие боксёры получили право представить свои регионы на всероссийских соревнованиях и побороться за звание мастера спорта России.
«В Омске очень любят и ценят спорт. Проведение чемпионата для боксёров Сибирского федерального округа напрямую работает на повышение престижа Омской области. Именно благодаря надёжному партнёрству с ОНПЗ наш регион уже пятый год подряд принимает эти значимые соревнования», — отметил губернатор региона Виталий Хоценко.
Президент Федерации бокса Омской области Кирилл Подольский подчеркнул, что соревнования помогают развивать этот вид спорта, находить новые таланты и демонстрировать высокий уровень организации. Проведение турнира такого масштаба, добавил он, было бы невозможно без системной поддержки предприятия.
«Спортивные соревнования воспитывают волю к победе и сибирский характер. Эти качества ценят в коллективе Омского НПЗ. Поэтому предприятие не только системно поддерживает чемпионат Сибири по боксу памяти Александра Малунцева, но и создаёт условия для занятий спортом своим сотрудникам. Для работников доступны залы с тренажёрами и для игровых видов спорта, уличная игровая площадка, а также посещение бассейна», — сказал генеральный директор АО «Газпромнефть-ОНПЗ» Кирилл Морозов.
Поддержка спортивных проектов является частью социальной работы предприятия. ОНПЗ помогает проводить турниры по боксу и массовому хоккею, а также содействует развитию адаптивных видов спорта.