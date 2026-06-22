В Омске определили сильнейших боксёров Сибири

«Спортивные соревнования воспитывают волю к победе и сибирский характер. Эти качества ценят в коллективе Омского НПЗ. Поэтому предприятие не только системно поддерживает чемпионат Сибири по боксу памяти Александра Малунцева, но и создаёт условия для занятий спортом своим сотрудникам. Для работников доступны залы с тренажёрами и для игровых видов спорта, уличная игровая площадка, а также посещение бассейна», — сказал генеральный директор АО «Газпромнефть-ОНПЗ» Кирилл Морозов.