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Стало известно, в каком регионе Казахстана чаще всего рождаются двойни и тройни

Сегодня, 22 июня 2026 года, в Бюро национальной статистики (БНС) предоставили интересную информацию о двойнях и тройнях, которые родились в Казахстане за четыре месяца, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Согласно статданным, в январе-апреле текущего года в стране зарегистрировано 1926 двоен и 54 тройни. Четверняшек в отчетном периоде не зафиксировано.

По числу двоен абсолютным лидером стала Туркестанская область — 263 случая. На втором месте Алматы (245), на третьем — Алматинская область (175).

По тройням первое место разделили Туркестанская область, Атырауская область и Шымкент — по 3 тройни в каждом регионе, что составляет по 9 новорожденных детей, соответственно.

«Общее число родившихся в январе-апреле 2026 года достигло 99,4 тыс. детей. Самые высокие показатели рождаемости зафиксированы в Туркестанской области (19,75 на 1000 населения), Шымкенте (19,39) и Мангистауской области (19,28)», — уточнили в БНС.