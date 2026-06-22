Стало известно, в каком регионе Казахстана чаще всего рождаются двойни и тройни

Согласно статданным, в январе-апреле текущего года в стране зарегистрировано 1926 двоен и 54 тройни. Четверняшек в отчетном периоде не зафиксировано.
По числу двоен абсолютным лидером стала Туркестанская область — 263 случая. На втором месте Алматы (245), на третьем — Алматинская область (175).
По тройням первое место разделили Туркестанская область, Атырауская область и Шымкент — по 3 тройни в каждом регионе, что составляет по 9 новорожденных детей, соответственно.
«Общее число родившихся в январе-апреле 2026 года достигло 99,4 тыс. детей. Самые высокие показатели рождаемости зафиксированы в Туркестанской области (19,75 на 1000 населения), Шымкенте (19,39) и Мангистауской области (19,28)», — уточнили в БНС.