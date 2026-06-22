81-летний музыкант-легенда прервал концерт ради кислородного баллона

Ранее в этом месяце музыкант отменил два шоу в Лас-Вегасе по совету врачей из-за гриппа и ларингита. Кроме того, он перенёс на сентябрь 2027 года свои выступления в Колорадо, которые должны были состояться этим летом. Несмотря на проблемы со здоровьем, Стюарт недавно посетил матч чемпионата мира по футболу, чем также привлёк внимание публики.