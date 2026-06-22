81-летний музыкант-легенда прервал концерт ради кислородного баллона

Легендарный рок-музыкант Род Стюарт вызвал тревогу у поклонников, едва не потеряв сознание во время концерта в штате Юта. 81-летний исполнитель был вынужден прервать выступление и воспользоваться кислородным баллоном прямо на сцене, — пишет Independent.
Видео с концерта запечатлело момент, когда певец согнулся от нехватки воздуха, после чего обратился к залу со словами: «Я чуть не грохнулся в обморок».
Чтобы продолжить шоу, Стюарту пришлось провести остаток выступления сидя. Это уже не первый случай за последнее время, когда здоровье заставляет звезду отменять концерты.
Ранее в этом месяце музыкант отменил два шоу в Лас-Вегасе по совету врачей из-за гриппа и ларингита. Кроме того, он перенёс на сентябрь 2027 года свои выступления в Колорадо, которые должны были состояться этим летом. Несмотря на проблемы со здоровьем, Стюарт недавно посетил матч чемпионата мира по футболу, чем также привлёк внимание публики.
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