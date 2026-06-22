Погода в Нижнем Новгороде 22 июня: ясный день без осадков и до +23°

22 июня нижегородцев ожидает преимущественно ясная и комфортная погода без осадков. Утром в Нижнем Новгороде температура воздуха составит около +19 градусов, днём потеплеет до +23°, а вечером сохранится на уровне +22°. Ночью столбики термометров опустятся до +18°.