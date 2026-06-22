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Погода в Нижнем Новгороде 22 июня: ясный день без осадков и до +23°

Ночью столбики термометров опустятся до +18°.

Источник: Время

22 июня нижегородцев ожидает преимущественно ясная и комфортная погода без осадков. Утром в Нижнем Новгороде температура воздуха составит около +19 градусов, днём потеплеет до +23°, а вечером сохранится на уровне +22°. Ночью столбики термометров опустятся до +18°.

Ветер северо-западный, умеренный, со скоростью 3−4 м/с.

Влажность воздуха днём снизится до 43%, однако ночью повысится до 81%. Атмосферное давление в течение суток будет постепенно падать с 744 до 738 мм рт. ст.

УФ-индекс оценивается как умеренный (5), магнитное поле — спокойное, что благоприятно для метеочувствительных людей.