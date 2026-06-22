РИА Новости: НАО и ЯНАО лидируют в рейтинге по доходам населения

Ненецкий (НАО) и Ямало-Ненецкий автономные округа (ЯНАО) лидируют в рейтинге регионов России по доходам населения. При этом замыкают список Тува и Ингушетия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Высчитывалось значение отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В НАО этот показатель составил 3,99, а в ЯНАО — 3,98. Третье место занимает Чукотский автономный округ с результатом 3,65.
В список лидеров также вошли Москва и Магаданская область, говорится в материале. Ингушетия заняла 85 место со значением в 1,13.
Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с Вечерней Москвой рассказала, что в среднем жители Москвы и Московской области тратят около 89 тысяч рублей в месяц. При этом на продукты питания и товары первой необходимости уходит 79 процентов от общего дохода.
Свежие статистические данные свидетельствуют о том, что средний размер заработной платы в Москве за год возрос почти на 31 тысячу рублей, достигнув 219 618 рублей. При этом на высокий доход могут рассчитывать и предпенсионеры. Лоикова назвала сферы труда с лучшими зарплатами.