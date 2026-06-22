РИА Новости: НАО и ЯНАО лидируют в рейтинге по доходам населения

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с Вечерней Москвой рассказала, что в среднем жители Москвы и Московской области тратят около 89 тысяч рублей в месяц. При этом на продукты питания и товары первой необходимости уходит 79 процентов от общего дохода.