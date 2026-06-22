Министр обороны Хренин заявил, что для Беларуси нет военного смысла втягиваться в конфликт от слова «совсем»

Министр обороны Виктор Хренин заявил, что для Беларуси нет военного смысла втягиваться в конфликт от слова «совсем», сообщили в эфире телеканала «Первый информационный».
Так, глава оборонного ведомства обозначил военную стратегию Беларуси, пояснив, что она заключается в отказе от участия в конфликте и защите своего населения. Еще он указал на наличие напряженности и информационные провокации, которые содержат различные угрозы.
— Напряжение есть. Есть определенные провокации. В большей степени они, конечно, звучат в информационном поле в виде различных угроз и обещаний что-то сделать, — рассказал он.
Затем глава Минобороны напомнил, что президент Беларуси утвердил стратегию, согласно которой для Беларуси полностью отсутствует военный смысл ввязываться в конфликт.
— Военного смысла втягиваться нам в конфликт (или, как говорят, хотят нас втянуть) нет от слова «совсем», — прокомментировал министр обороны.
Еще Хренин указал на то, что военными отслеживается ситуация, а на рубежах размещен минимальный контингент, обеспечивающий совместно с пограничниками прикрытие государственной границы. Отдельно глава Минобороны обратил внимание на то, что белорусские Вооруженные Силы действуют внутри страны, чтобы сохранять спокойствие белорусов.
А резюмируя, сказал, какой тактике Беларусь будет следовать в ближайшие годы.
— Из определенной президентом стратегии формируется тактика, которой Минск следует уже много лет и планирует придерживаться в будущем, — констатировал министр обороны.
Тем временем Александр Лукашенко назвал самую страшную дату в истории, выжженную в памяти белорусов.
Еще глава МИД России Лавров объяснил в Минске, почему Зеленский именно сейчас пытается показать, что он крутой.
И глава МИД Рыженков сказал, как Беларусь реагирует на контакты руководства Украины с беглой оппозицией: «Вы просто не все видите».