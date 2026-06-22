В Зыково появится школа на 400 учеников

Для начальной школы на первом этаже предусмотрены 4 учебных класса, кабинет логопеда и дефектолога, помещения для группы продлённого дня со спальней-игровой. На втором и третьем этажах оборудуют классы для 5−11 классов, учительскую и комнату отдыха.