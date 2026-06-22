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В Зыково появится школа на 400 учеников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Зыково продолжается строительство современной трехэтажной школы на 400 учеников. Здание площадью более 8 тысяч квадратных метров появится на улице Снежная.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Зыково продолжается строительство современной трехэтажной школы на 400 учеников. Здание площадью более 8 тысяч квадратных метров появится на улице Снежная.

Для начальной школы на первом этаже предусмотрены 4 учебных класса, кабинет логопеда и дефектолога, помещения для группы продлённого дня со спальней-игровой. На втором и третьем этажах оборудуют классы для 5−11 классов, учительскую и комнату отдыха.

Обеденный зал рассчитан на 200 учащихся и 8 учителей, актовый зал — на 270 человек. Также будут оборудованы читальный зал, медицинский блок, спортзал размером 12×24 метра и тренерская.

Строители завершают каменную кладку, прокладывают трубы водопровода и отопления, монтируют деревянные конструкции кровли, полы, кабели электроснабжения, а также шахты лестничных маршей и плиты перекрытия.

Планируется, что в 2027 году школьники села Зыково начнут учебный год в новом здании, сообщает Минстрой края.