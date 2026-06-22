Россиянам рассказали, какой «букет» инфекций можно собрать, купаясь в запрещенных местах

Кроме того, при купании в сомнительных водоемах есть риск заразиться заболеваниями, вызванными простейшими и паразитами. Среди них амебная дизентерия, балантидиаз, аскаридоз и другие инфекции. Эксперт напомнил, что купаться следует только в специально отведенных и проверенных местах. Даже там не стоит заглатывать воду из водоема.