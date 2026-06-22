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Россиянам рассказали, какой «букет» инфекций можно собрать, купаясь в запрещенных местах

Купание в неразрешенных местах может привести к заражению кишечными и паразитарными инфекциями.

Купание в неразрешенных местах может привести к заражению кишечными и паразитарными инфекциями. Об этом РИА Новости рассказал ведущий эксперт CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По словам специалиста, через воду могут передаваться дизентерия, лямблиоз, сальмонеллез, лептоспироз, ротавирусная, норовирусная и аденовирусная инфекции. Также в водоемах со стоячей водой можно столкнуться с так называемым «зудом купальщика». Это шистосомозный дерматит, при котором кожу поражают личинки плоского червя.

Кроме того, при купании в сомнительных водоемах есть риск заразиться заболеваниями, вызванными простейшими и паразитами. Среди них амебная дизентерия, балантидиаз, аскаридоз и другие инфекции. Эксперт напомнил, что купаться следует только в специально отведенных и проверенных местах. Даже там не стоит заглатывать воду из водоема.

Напомним, что в Красноярске стал известен список разрешенных мест для купания.

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