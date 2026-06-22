С 1 сентября МРТ в России можно будет пройти без назначения врача

Порядок, регламентирующий проведение исследований, был скорректирован. Теперь в нём зафиксировано, что допустимо выполнять сканирование без назначения лечащего врача, фельдшера или акушера (акушерки).
Ранее для получения услуги требовалось обязательное направление от специалиста. Нововведение упрощает доступ к диагностике для тех, кто хочет проверить состояние здоровья самостоятельно.
Процедура широко применяется для выявления патологий центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также ряда внутренних органов. МРТ не создаёт лучевой нагрузки, поскольку в основе метода лежит использование магнитного поля.
Отсутствие рентгеновского излучения делает данный вид сканирования одним из наиболее безопасных способов обследования. Изменения вступят в силу в первый день осени.
МРТ (магнитно-резонансная томография) — это безопасный неинвазивный метод диагностики без ионизирующего излучения, основанный на взаимодействии мощного магнитного поля с протонами водорода в организме и позволяющий получать послойные 3D-изображения с исключительным контрастом мягких тканей (мозг, суставы, внутренние органы); процедура длится 15−60 минут при полной неподвижности, а основными противопоказаниями служат металлические имплантаты и несовместимые кардиостимуляторы.
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