Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 сентября МРТ в России можно будет пройти без назначения врача

С 1 сентября текущего года россияне получат право проходить магнитно-резонансную томографию без направления. Это следует из документа Министерства здравоохранения РФ, опубликованного 22 июня, пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

Порядок, регламентирующий проведение исследований, был скорректирован. Теперь в нём зафиксировано, что допустимо выполнять сканирование без назначения лечащего врача, фельдшера или акушера (акушерки).

Ранее для получения услуги требовалось обязательное направление от специалиста. Нововведение упрощает доступ к диагностике для тех, кто хочет проверить состояние здоровья самостоятельно.

Процедура широко применяется для выявления патологий центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также ряда внутренних органов. МРТ не создаёт лучевой нагрузки, поскольку в основе метода лежит использование магнитного поля.

Отсутствие рентгеновского излучения делает данный вид сканирования одним из наиболее безопасных способов обследования. Изменения вступят в силу в первый день осени.

МРТ (магнитно-резонансная томография) — это безопасный неинвазивный метод диагностики без ионизирующего излучения, основанный на взаимодействии мощного магнитного поля с протонами водорода в организме и позволяющий получать послойные 3D-изображения с исключительным контрастом мягких тканей (мозг, суставы, внутренние органы); процедура длится 15−60 минут при полной неподвижности, а основными противопоказаниями служат металлические имплантаты и несовместимые кардиостимуляторы.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.