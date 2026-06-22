С 1 сентября МРТ в России можно будет пройти без назначения врача

МРТ (магнитно-резонансная томография) — это безопасный неинвазивный метод диагностики без ионизирующего излучения, основанный на взаимодействии мощного магнитного поля с протонами водорода в организме и позволяющий получать послойные 3D-изображения с исключительным контрастом мягких тканей (мозг, суставы, внутренние органы); процедура длится 15−60 минут при полной неподвижности, а основными противопоказаниями служат металлические имплантаты и несовместимые кардиостимуляторы.