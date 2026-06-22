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Бастрыкин заинтересовался инцидентом с девушкой в Красноярске

По факту случившегося проводится проверка.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту противоправных действий в отношении девушки в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях появилась информация о возможных противоправных действиях мужчины в отношении 19-летней девушки в Красноярске. Общественность обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации.

По данному факту следственные органы проводят процессуальную проверку.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Красноярскому краю и Хакасии Алексею Еремину доложить о ходе проверки и результатах рассмотрения доводов публикации.

Ранее мы сообщали, что Бастрыкин поручил повторно возбудить дело о жилье для семьи ветерана СВО.