Бастрыкин заинтересовался инцидентом с девушкой в Красноярске

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту противоправных действий в отношении девушки в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В социальных сетях появилась информация о возможных противоправных действиях мужчины в отношении 19-летней девушки в Красноярске. Общественность обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации.
По данному факту следственные органы проводят процессуальную проверку.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Красноярскому краю и Хакасии Алексею Еремину доложить о ходе проверки и результатах рассмотрения доводов публикации.
Ранее мы сообщали, что Бастрыкин поручил повторно возбудить дело о жилье для семьи ветерана СВО.