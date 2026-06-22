«Пари НН» обыграл «Уфу» 2:1 в контрольном матче в Саранске

Счёт в игре открыли уфимцы: уже на 10-й минуте Липовой воспользовался ошибкой нижегородцев в обороне. Однако команда из Нижнего Новгорода быстро перехватила инициативу и отыгралась на 22-й минуте. Новичок клуба Глеб Пополитов точно пробил из района одиннадцатиметровой отметки — мяч, задев перекладину, оказался в сетке.