«Пари НН» обыграл «Уфу» 2:1 в контрольном матче в Саранске

Футболисты «Пари НН» одержали победу над «Уфой» в заключительном контрольном матче учебно-тренировочного сбора в Саранске. Как сообщает пресс-служба нижегородского футбольного клуба, встреча, прошедшая 21 июня на стадионе «Мордовия Арена», завершилась со счётом 2:1.
Счёт в игре открыли уфимцы: уже на 10-й минуте Липовой воспользовался ошибкой нижегородцев в обороне. Однако команда из Нижнего Новгорода быстро перехватила инициативу и отыгралась на 22-й минуте. Новичок клуба Глеб Пополитов точно пробил из района одиннадцатиметровой отметки — мяч, задев перекладину, оказался в сетке.
Во втором тайме характер игры сохранился, а после серии замен ближе к 60-й минуте «Пари НН» усилил давление. В концовке матча нижегородцы сумели вырвать победу: на 86-й минуте результативную комбинацию с участием Тимофеева и Карапузова завершил Лапинский, отправив мяч в дальний угол головой.
После завершения сбора команда получит несколько дней отдыха, а затем продолжит подготовку к новому сезону на Бору с 25 июня по 4 июля.
Ранее сообщалось, что бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» Артём Тимофеев перешёл в ФК «Пари НН».