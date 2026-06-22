Информация об ограничении продажи бензина в Прикамье является ложной

Согласно распространенному документу, бензин и дизельное топлива нефтепродукты будут продавать только для транспортных средств, зарегистрированных в Прикамье с номерными знаками: «159», «59» и «81». Ограничения, якобы, также не затронут транспортные средства органов власти, экстренных служб, сельхозпредприятий, участников СВО и их семей, транспортных карт и талонов.