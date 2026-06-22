Нутрициолог Чернышова: одинаковые завтраки подрывают здоровье

Врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова объяснила, как одинаковые завтраки вредят организму. По словам эксперта, такой подход к питанию лишает организм целого ряда необходимых полезных веществ, поскольку утренний прием пищи должен быть не только сбалансированным, но и разнообразным. Это основной заряд энергии на день и нужно уделять завтраку особое внимание.