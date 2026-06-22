Красноярцам рассказали, как ухаживать за почвой летом для будущего урожая

Мульчирование помогает удерживать влагу, защищает корни от перегрева и подавляет сорняки. В качестве материалов подходят трава, солома, компост, кора, щепа, торф и другие органические и минеральные покрытия. Слой мульчи не должен превышать 5 см и не должен прилегать к стеблям растений.