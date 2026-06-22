Красноярцам рассказали, как ухаживать за почвой летом для будущего урожая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» напомнили дачникам о способах сохранения влаги и защиты растений в жару, от которых напрямую зависит урожай осенью.
Главный акцент — удержание влаги и снижение перегрева почвы. Среди ключевых методов — мульчирование, притенение, использование гидрогеля, рыхление и грамотные подкормки.
Мульчирование помогает удерживать влагу, защищает корни от перегрева и подавляет сорняки. В качестве материалов подходят трава, солома, компост, кора, щепа, торф и другие органические и минеральные покрытия. Слой мульчи не должен превышать 5 см и не должен прилегать к стеблям растений.
Притенение с помощью сеток или спанбонда снижает риск ожогов и испарения влаги, сохраняя при этом доступ света и воздуха.
Гидрогель аккумулирует влагу и постепенно отдаёт её растениям, снижая потребность в частом поливе и улучшая приживаемость рассады. В почве он может работать до 5 лет.
Рыхление разрушает почвенную корку после полива и дождей, улучшает доступ воздуха к корням и уменьшает испарение влаги.
Отдельное внимание — подкормкам. Азотные удобрения применяют в начале лета, фосфорные и калийные — ближе к созреванию плодов. Избыток азота может ослабить растения. Также допускается использование антистрессовых препаратов, но строго по инструкции.
Несмотря на меры защиты, полив остается обязательным. Его рекомендуют проводить утром или вечером теплой отстоянной водой с учётом типа почвы и потребностей растений.
По словам специалистов, именно сочетание этих приемов помогает пережить жару и сохранить будущий урожай.