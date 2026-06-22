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В Хабаровске суд взыскал 100 тысяч рублей компенсации ребенку

Прокуратура добилась выплаты после нападения безнадзорной собаки.

В Хабаровске прокуратура Центрального района провела проверку после обращения матери ребёнка, пострадавшего от нападения безнадзорной собаки, — сообщает Прокуратура Хабаровского края.

В марте 2024 года в городе на ребёнка напала бездомная собака. Он получил множественные травмы и был доставлен в больницу. Врачи оказали помощь, однако лечение оказалось длительным, ребёнок пережил боль и серьёзный стресс.

После проверки прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего.

Суд согласился с позицией надзорного ведомства и удовлетворил требования в полном объёме. Суд взыскал с ответчика в пользу ребёнка 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.