В Хабаровске суд взыскал 100 тысяч рублей компенсации ребенку

В Хабаровске прокуратура Центрального района провела проверку после обращения матери ребёнка, пострадавшего от нападения безнадзорной собаки, — сообщает Прокуратура Хабаровского края.
В марте 2024 года в городе на ребёнка напала бездомная собака. Он получил множественные травмы и был доставлен в больницу. Врачи оказали помощь, однако лечение оказалось длительным, ребёнок пережил боль и серьёзный стресс.
После проверки прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего.
Суд согласился с позицией надзорного ведомства и удовлетворил требования в полном объёме. Суд взыскал с ответчика в пользу ребёнка 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.