Что у «Рубина» на летнем рынке: битва за Ишкова, Гарсию и попытки вернуть звезд эры Слуцкого

Уже подтверждено агентом игрока, что и другой лидер команды Слуцкого, Денис Макаров, задумался о возвращении в Казань после неудачного вояжа в Турцию. Его «ипотечный вопрос» стал локальным мемом в казанских каналах: поездка в «Кайсериспор», который полузащитник выбрал в январе, имея на руках предложение от «Рубина», обернулась фиаско — игрок не получил обещанных денег и теперь будет судиться с турками. Со спортивной точки зрения Макаров с его фирменными смещениями с правого крыла в центр под непредсказуемый удар левой ногой может вернуть казанской атаке вариативность. Его наглость и умение обыгрывать оппонентов один в один сейчас пришлись бы команде как нельзя кстати.