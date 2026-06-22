Что у «Рубина» на летнем рынке: битва за Ишкова, Гарсию и попытки вернуть звезд эры Слуцкого

Новая роль Иванова и первый летний экзамен Артиги. Насколько приглашение экс-игрока в штаб — хорошая идея?
Для Франка Артиги это лето — первое полноценное у руля «Рубина». Это означает, что «смягчающие обстоятельства» в виде команды, подхваченной в середине сезона и собранной из чужих игроков, больше не являются уважительными. Это его первый серьезный летний экзамен в Казани, где закладывается фундамент, определяющий траекторию клуба в осенней части РПЛ.
По задумке руководства, помочь испанскому штабу «Рубина» должен хорошо знакомый и ему, и команде Олег Иванов, который повесил бутсы на гвоздь и сразу же переоделся в тренерский костюм. 39-летний ветеран отечественного футбола официально объявил о завершении игровой карьеры в мае и уже 17 июня присоединился к штабу.
За четыре года в Казани хавбек отыграл 94 матча в бордовой футболке, но последние два сезона его игровое время значительно сокращалось: Иванов выходил исключительно на замену в 18 встречах, суммарно проведя на поле 144 минуты, и добавил к этому 6 кубковых матчей с одним забитым мячом.
Если говорить прямо, то решение о завершении карьеры напрашивалось еще летом 2024 года, когда «Рубин» в очередной раз продлевал контракты со своими ветеранами, приходившими еще при Слуцком спасать команду из трясины Первой лиги. Не говоря уже о прошлом мае, когда Олегу вновь предложили контракт.
Есть вопросы, насколько экс-игрок с ходу сможет помочь Артиге. Да, он может стать неплохим мостиком между испанским штабом и преимущественно русскоязычным коллективом, но если его функции упираются только в это, то Олег Кузьмин и так неплохо справлялся с данной задачей.
Сам новоиспеченный член тренерского штаба «Рубина» так объяснил свое решение сменить амплуа: «Буду учиться и пытаться втянуться в тренерскую деятельность. Тренерство привлекает тем, что это похоже на игру в шахматы», — сказал он клубной пресс-службе.
По сути, «Рубин» для Иванова становится своего рода академией. Клуб за свой счет будет воспитывать тренера, чтобы тот в какой-то момент решил идти своим путем? Пока мотивация клуба остается загадкой.
Трансферная стратегия: обкатка молодежи в «Нефтехимике» и ожидание усилений.
Летняя трансферная кампания «Рубина» пока протекает в прагматичном ключе, не балуя публику громкими подписаниями. В июне спортивный блок клуба сделал акцент на разгрузке зарплатной ведомости: сначала расстались с ветеранами, а затем начали планомерно интегрировать молодежь во взрослый футбол через фарм-клуб — «Нефтехимик». На правах годичной аренды в Нижнекамск отправились два перспективных воспитанника — 19-летний центральный защитник Адель Тешкин и 20-летний полузащитник Никита Васильев.
Ситуация Аделя Тешкина предельно прозрачна и упирается в высочайший уровень конкуренции. Тешкин провел зрелый отрезок в качестве капитана «Рубина-2», став столпом обороны команды во Второй лиге. Но позиция центрального защитника в РПЛ — зона максимальной ответственности, где тренеры редко идут на эксперименты, предпочитая опытных бойцов вроде Игора Вуячича и Егора Тесленко. Для игры против фактурных нападающих элиты Тешкину пока не хватает опыта жестких позиционных единоборств.
С Никитой Васильевым ситуация сложнее. В прошлом сезоне молодежного первенства он провел 24 матча, отдал четыре голевые передачи и стабильно выделялся элитным процентом точности пасов (свыше 82%). Классно он показал себя и во время зимних сборов в Турции, где смело брал игру на себя, раздавал обостряющие передачи и объективно был одним из самых заметных, заслужив похвалу тренерского штаба. Ожидалось, что Никита получит место в ротации на весеннюю часть чемпионата, однако с возобновлением сезона ситуация оказалась прозаичнее, и Васильев вновь оказался вне состава, выходя на поле лишь в редких кубковых эпизодах.
Переезд в Нижнекамск к новому главному тренеру Роберту Евдокимову, известному своим строгим подходом к дисциплине, должен помочь обоим парням адаптироваться к жестким скоростям взрослого футбола. Пока клуб занимается трудоустройством молодежи, информационный вакуум вокруг входящих трансферов для основной команды начинает вызывать напряжение в фанатской среде. Главный вопрос стар как сам футбол: «Где усиление?».
Минус Грицаенко, Кабутов, Зотов, Иванов… Поиски на внутреннем рынке под омоложение состава.
Для комфортного выступления на два фронта текущей глубины состава явно недостаточно, не говоря уже о борьбе за первую пятерку, о которой заявлял испанский специалист как о первоочередной задаче.
Летнее межсезонье 2026 года принесло «Рубину» долгожданную смену поколений. Завершение карьеры Олегом Ивановым и уход Александра Зотова постепенно закрывают «рахимовскую» главу казанской полузащиты. Марвин Чуни, не сумевший адаптироваться в России и не закрепившийся в Италии, отправился в аренду в словенскую «Олимпию». Очищенная ведомость позволит менеджменту сфокусироваться на трансферах «на вход», где сейчас разворачиваются главные интриги лета.
На сегодняшний день главным вектором работы являются изнурительные переговоры по 21-летнему полузащитнику «Урала» Илье Ишкову. В молодом хавбеке, набравшем 11 очков (5+6) в минувшем сезоне Первой лиги, казанцы видят кандидата для переформатирования атаки. Однако уральский клуб занял жесткую позицию: первоначальное предложение в 80−100 миллионов рублей было отклонено, так как «Урал» требует от 150 до 200 миллионов, сообщает инсайдер Иван Карпов. Известно, что они готовы пойти на уступку только при условии единовременного платежа, без рассрочек и процентов от перепродажи.
Успех этой сделки напрямую зависит от того, согласится ли казанский менеджмент увеличить свое предложение до компромиссной суммы в 120−130 миллионов. Это уже далеко не первая попытка «Рубина» заполучить талантливого хавбека — еще осенью фигурировали слухи о возможном переходе, но трансфер сорвался в последний момент. Этим летом конкуренцию пытался составить московский «Локомотив», но столичный клуб вышел из переговорного процесса из-за нехватки бюджета. Так что «Рубин» становится фаворитом в борьбе права на молодого таланта «Урала».
Серьезную тревогу у болельщиков вызывает опорная зона. Неопределенность вокруг будущего Игнасио Сааведры в «Рубине» частично нивелируется восстановлением Иву, но Франку Артиге необходим классический волнорез, способный развязать руки Богдану Йочичу и другим созидателям. Да и перетягивания каната с «Сочи» по поводу сохранения у себя Сааведры еще не закончены.
А возможный скорый уход Дмитрия Кабутова и Алексея Грицаенко намекает, что и линия обороны нуждается в омоложении.
Камбэк Самошникова и «ипотечника» Макарова, колумбийское усиление в защиту.
Одним из самых интересных вариантов для перестройки выглядит возвращение Ильи Самошникова. Издание Metaratings утверждает, что «Спартак» готов отдать его в аренду. Крайний защитник в свое время являлся безоговорочным лидером команды эпохи Леонида Слуцкого, отвечая за скорость, креатив и агрессию на бровке, а его последующий отъезд оставил брешь в потенциале «Рубина». Гипотетическое возвращение Самошникова продиктовано не сентиментальностью, а прагматизмом. Тренерскому штабу критически не хватает крайних защитников с высокой культурой паса и готовностью без устали работать на дистанции, а Илье не понадобится время на адаптацию — он знает структуру клуба изнутри. Способный закрыть оба фланга, Самошников должен добавить тактической гибкости, а наличие россиянина такого калибра развяжет руки при выборе легионеров на дефицитные позиции.
Уже подтверждено агентом игрока, что и другой лидер команды Слуцкого, Денис Макаров, задумался о возвращении в Казань после неудачного вояжа в Турцию. Его «ипотечный вопрос» стал локальным мемом в казанских каналах: поездка в «Кайсериспор», который полузащитник выбрал в январе, имея на руках предложение от «Рубина», обернулась фиаско — игрок не получил обещанных денег и теперь будет судиться с турками. Со спортивной точки зрения Макаров с его фирменными смещениями с правого крыла в центр под непредсказуемый удар левой ногой может вернуть казанской атаке вариативность. Его наглость и умение обыгрывать оппонентов один в один сейчас пришлись бы команде как нельзя кстати.
Судя по всему, ищет Константин Дзюба усиление и на зарубежном рынке. Одной из ключевых проблем весенней части чемпионата стала нестабильность центральных защитников, и именно в эту зону ожидается приобретение легионера. По последним данным, казанцы вступили в борьбу за 22-летнего колумбийского центрбэка Хосе Гарсию, выступающего за «Атлетико Букараманга». Молодой игрок регулярно вызывается в молодежную сборную страны и уже привлек интерес со стороны клубов американской МЛС и московского «Спартака». Гарсия отличается игрой на втором этаже, цепкостью и качественным первым пасом, что важно для позиционного футбола Артиги. По информации из колумбийских источников, переговоры с казанским менеджментом продвинулись дальше всего.