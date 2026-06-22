Земля своя, правила общие: как припарковать машину во дворе в Казани и не заработать штраф

«Придомовые территории — собственность жителей».
Для начала разберемся, где в Казани разрешается создавать платные парковки и кому принадлежат придомовые территории. Как сообщили «Татар-информу» в Комитете по транспорту исполкома Казани, муниципальные парковки организованы только на территориях, находящихся в муниципальной собственности, «в пределах существующей геометрии дорог». Тарифы на них дифференцированы в зависимости от степени загруженности парковочной зоны.
«Придомовые территории — собственность жителей домов, и только они вправе что-либо делать со своим имуществом. Исполком Казани не имеет к этому отношения», — отметили в Комитете по транспорту.
В Казани все дворовые парковки бесплатные и общедоступные. С 2020 года в городе действует программа благоустройства «Наш двор», в рамках которой по согласованию с жителями обустраиваются дополнительные парковочные места. По данным Комитета внешнего благоустройства горисполкома, за все время действия программы обустроено около 30 тыс. бесплатных парковочных мест.
Во дворах жилых домов запрещается перекрывать проезд другим машинам, в том числе спецтранспорту.
Во дворах жилых домов правилами благоустройства Казани запрещается:
— организовывать платную стоянку автотранспортных средств;
— создавать препятствия для подъезда мусоровозов, осуществляющих погрузку ТКО, или специализированных автотранспортных средств для погрузки крупногабаритных отходов к контейнерным площадкам;
— размещать транспортные средства на озелененных территориях, детских, спортивных и хозяйственных площадках, независимо от времени года. Исключение составляют случаи, когда необходимо проведение каких-либо работ на данных территориях при условии обязательного восстановления поврежденных участков.
Правилами дорожного движения во дворах запрещается:
— оставлять автомобиль с работающим двигателем более чем на пять минут;
— ставить на стоянку грузовики массой более 3,5 тонны;
— занимать места для инвалидов;
— перекрывать проезд другим машинам, в том числе спецтранспорту;
— парковаться на газонах, клумбах, детских и спортивных площадках, а также на тротуарах.
За соблюдением этих правил следят специалисты Управления административно-технической инспекции исполкома Казани и ГИБДД.
Установка шлагбаумов, ограничивающих въезд на дворовую территорию, возможна только на основании решения общего собрания собственников жилья.
Можно ли перекрыть въезд во двор шлагбаумом?
В Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани пояснили, что установка шлагбаумов, ограничивающих въезд на дворовую территорию, возможна только на основании решения общего собрания собственников жилья и по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства (УАиГ). Самостоятельная установка шлагбаумов незаконна.
Чтобы установить ограждение, нужно представить в УАиГ эскизное предложение благоустройства территории, соответствующее требованиям действующего законодательства, норм и правил. Финансовые затраты по изготовлению эскиза и приобретению оборудования несут сами жители.
«УАиГ может не согласовать этот вопрос. Поэтому рекомендуется предварительно уточнить возможность установки подобных средств в Управлении, направив схему расположения планируемого шлагбаума», — предупредили в мэрии Казани.
Решение принимается с учетом разных факторов — требований пожарной безопасности, градостроительных нормативов, близости социальных объектов, возможности проезда спецтехники и других.
Во дворах Казани нередко отмечаются факты самовольного захвата земли, когда одни жильцы перекрывают возможность свободной парковки для других.
«Самозахват земли для “бронирования” места под парковку авто незаконен».
Во дворах Казани нередко отмечаются факты самовольного захвата земли, когда одни жильцы перекрывают возможность свободной парковки для других.
«Самозахват земли (установка столбиков, цепей, шин и других ограждений) для “бронирования” места для парковки авто является незаконным. Наказание может включать предписание о демонтаже и административный штраф. Подать жалобу можно через мобильное приложение “Народный контроль”, а также обратившись в Управление административно-технической инспекции исполкома Казани», — сообщили в мэрии Казани.
Решения о создании парковок для инвалидов на территориях около многоквартирных домов принимают представители органов местного самоуправления.
«Должно быть выделено не менее 10% мест для инвалидов».
А как обстоят дела во дворах с парковкой автомобилей инвалидов?
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» гласит, что на парковках «должно быть выделено не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки инвалидов». Количество мест для инвалидов рассчитывается еще на этапе проектирования многоквартирных жилых домов.
В некоторых дворах Казани в последнее время были замечены «персональные» парковочные места инвалидов, с указанием номерных знаков автомобилей. Законно ли это?
«Законом не предусмотрено закрепление парковочного места за конкретным автомобилем инвалида, поскольку это нарушает права других инвалидов», — пояснили в мэрии Казани.
В ОСФР по РТ отметили, что решения о создании парковок для инвалидов на территориях около многоквартирных домов принимают представители органов местного самоуправления с учетом мнения собственников помещений в жилых домах.
«Для уточнения парковочных мест людей с инвалидностью требуется проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Решение по этому вопросу должно быть принято большинством голосов собственников», — отметили в пресс-службе ОСФР по РТ.
В ведомстве также подчеркнули, что «законодательство, как федеральное, так и Республики Татарстан, не предусматривает “персонального” закрепления мест общего пользования за конкретными людьми с инвалидностью».
Из-за нехватки парковочных мест во дворах некоторые автовладельцы оставляют свои машины на зеленых зонах.
За парковку на «зеленке» и детских площадках выписаны штрафы на 33 млн рублей.
Из-за нехватки парковочных мест во дворах некоторые автовладельцы оставляют свои машины на зеленых зонах. Однако делать это категорически запрещено, напомнили в городском Управлении по организации деятельности административных комиссий.
«В соответствии со статьей 3.17 КоАП РТ запрещается размещение транспортных средств на озелененных территориях, детских и спортивных площадках, площадках для выгула животных, а также на хозяйственных площадках, расположенных на придомовой территории. Размещение транспортных средств на озелененных территориях на придомовой территории влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3,5 тысячи рублей, на должностных лиц — от 5 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей», — отметили в мэрии Казани.
Подобные нарушения фиксируют сотрудники Управления административно-технической инспекции и представители районных общественных пунктов охраны порядка.
За прошлый год в Казани зафиксировано 21866 фактов парковки автотранспорта на озелененных территориях, детских и спортивных площадках. Административной комиссией выписаны штрафы на 33,3 млн рублей. За самовольную установку шлагбаумов и ограждений в 2025 году составлено 62 протокола об административных правонарушениях, объявлено 54 предостережения, выдано 121 предписание на устранение нарушений.