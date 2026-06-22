Земля своя, правила общие: как припарковать машину во дворе в Казани и не заработать штраф

Число платных муниципальных парковок растет в Казани. Парковки во дворах остаются бесплатными, но найти место на них становится все более сложной задачей — в том числе потому, что жильцы «приватизируют» придомовую землю с помощью столбиков или автопокрышек. Как допустимо парковать машину во дворе и за что выпишут штраф, разбирался «Татар-информ».