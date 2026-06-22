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В нацпарке «Башкирия» начался брачный сезон у зайцев-беляков

Зайцы-самцы устраивают погони и стычки за невесту у горы Олатау.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники национального парка «Башкирия» сообщили о начале брачного сезона у зайцев-беляков. Местом действия стало подножие горы Олатау, куда уже прибыли потенциальные молодожены. По словам специалистов, зайчиха еще не выбрала достойного жениха, поэтому самцы метят территорию, устраивают погони и даже небольшие стычки, чтобы привлечь ее внимание, и, по их словам, согласие получит только сильнейший.

За год ушастые звери устраивают свадьбы трижды, и такая высокая репродуктивность компенсирует значительную смертность молодняка от хищников. В национальном парке пояснили, что зайцы-беляки играют важную роль в экосистеме, так как они служат пищей для лисиц, рысей и хищных птиц, а их роющая и пастбищная активность влияет на структуру травяного покрова, поэтому наблюдение за их жизнью важно для сохранения природного баланса.