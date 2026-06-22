В нацпарке «Башкирия» начался брачный сезон у зайцев-беляков

За год ушастые звери устраивают свадьбы трижды, и такая высокая репродуктивность компенсирует значительную смертность молодняка от хищников. В национальном парке пояснили, что зайцы-беляки играют важную роль в экосистеме, так как они служат пищей для лисиц, рысей и хищных птиц, а их роющая и пастбищная активность влияет на структуру травяного покрова, поэтому наблюдение за их жизнью важно для сохранения природного баланса.