Ученые разработали «съедобную» защиту для нейронов

Ученые университета создали новую молекулу, которая может использоваться для профилактики окислительного стресса. Это соединение представляет собой цепочку аминокислот, как и белки, и имеет циклическое строение. По мнению ученых, новая молекула может применяться не как лекарство, а как добавка к продуктам питания, замедляющая старение.