Ученые разработали «съедобную» защиту для нейронов

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пищевую добавку для замедления разрушения нервных клеток разработали ученые БФУ имени И. Канта совместно с коллегами из других научных центров России. По словам авторов, она может использоваться для профилактики когнитивных нарушений, например болезней Альцгеймера или Паркинсона. Результаты представлены в издании «Пищевые системы».
Когнитивные заболевания, например болезни Паркинсона, Хантингтона и Альцгеймера или рассеянный склероз, возникают из-за повреждения нейронов свободными радикалами. Эти частицы образуются из-за «столкновения» молекул в организме с активными формами кислорода, обладающими повышенной химической активностью. Именно нейроны наиболее уязвимы к действию свободных радикалов, рассказали в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени И. Канта.
«Из-за того, что головной мозг потребляет много кислорода и в нем очень высокая скорость обмена веществ, этот орган наиболее подвержен разрушениям из-за свободных радикалов, то есть страдает от окислительного стресса», — объяснила одна из авторов работы, директор научно-образовательного центра «Промышленные биотехнологии» БФУ имени И. Канта Ольга Бабич.
Ученые университета создали новую молекулу, которая может использоваться для профилактики окислительного стресса. Это соединение представляет собой цепочку аминокислот, как и белки, и имеет циклическое строение. По мнению ученых, новая молекула может применяться не как лекарство, а как добавка к продуктам питания, замедляющая старение.
«Многие пептидные молекулы, “защищающие” нервные клетки, рассматриваются именно как фармацевтические препараты. Мы же предполагаем, что наш циклический пептид с уникальной аминокислотной последовательностью можно будет использовать в рецептуре функциональных и специализированных продуктов питания, направленных на профилактику и коррекцию нейродегенеративных заболеваний, так называемых продуктов “Anti‑Age”», — добавила она.
На следующем шаге для практического применения разработанного циклического пептида необходимо подтвердить его эффективность в доклинических и клинических испытаниях, пояснили в БФУ имени И. Канта.
«Наша нынешняя работа идет в этом направлении. Так, в частности, мы разработали рецептуру мясного функционального продукта питания на основе циклического пептида, и сейчас ведутся работы по оценке его эффективности на животных», — рассказала Бабич.
В исследовании принимали участие ученые Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова и Уральского государственного лесотехнического университета.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования (соглашение № 075−15−2024−483).