Правительство подготовило к внесению законопроект об ИИ

В новой версии документа под регулирование подпадают только большие фундаментальные модели, включающие более 1 млрд параметров. Решения меньшего масштаба, включая созданные на открытом коде, от требований освобождены. Из документа исчезло понятие «доверенные» модели, остались только «суверенные» и «национальные». Собеседник «Ъ», знакомый с ходом разработки инициативы, уточнил, что от «доверенных» моделей для критической информинфраструктуры отказались, так как требования к софту, куда относится и ИИ, для внедрения в КИИ уже прописаны ФСТЭК и ФСБ, и если модель им не соответствует, значит, внедрить ее нельзя.