В Хабаровске 80 особенных детей и 110 семей вышли на старт «Забега всевозможностей»

— Это не просто забег, это мощный инструмент социализации и доказательство того, что диагноз не должен быть препятствием для активной жизни. Когда дети с разными возможностями бегут вместе, смеются и радуются, мы строим принимающую среду, где каждый может быть частью общего движения. Губернатор Дмитрий Демешин неоднократно подчеркивал важность развития адаптивного спорта в крае. Также он объявил этот год Годом спорта, и «Забег всевозможностей» — прямое подтверждение того, что спорт должен быть доступен каждому, — отметил Максим Иванов.