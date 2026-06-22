В Хабаровске 80 особенных детей и 110 семей вышли на старт «Забега всевозможностей»

В Хабаровске во второй раз прошёл уникальный инклюзивный «Забег всевозможностей» — единственное на Дальнем Востоке массовое спортивное событие, объединяющее людей с разными возможностями здоровья. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, организаторами выступили беговое сообщество «S95» и фонд помощи детям с сахарным диабетом «ДИАБЕТ» при поддержке депутата Государственной Думы Максима Иванова, регионального отделения ВОРДИ и компании РЖД. Интерес к забегу стремительно растёт: если в первый год участвовали 40 особенных ребят и 60 семей, то в этом году на старт вышли уже 80 детей с инвалидностью и 110 семей. Многие родители бежали дистанцию вместе с детьми.
— Это не просто забег, это мощный инструмент социализации и доказательство того, что диагноз не должен быть препятствием для активной жизни. Когда дети с разными возможностями бегут вместе, смеются и радуются, мы строим принимающую среду, где каждый может быть частью общего движения. Губернатор Дмитрий Демешин неоднократно подчеркивал важность развития адаптивного спорта в крае. Также он объявил этот год Годом спорта, и «Забег всевозможностей» — прямое подтверждение того, что спорт должен быть доступен каждому, — отметил Максим Иванов.
Нововведением этого года стало появление специальной беговой коляски для людей с тяжёлыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Также прошёл традиционный «Забег ползунков» для грудничков. Атмосферу праздника поддержали инклюзивные творческие коллективы. Председатель регионального отделения ВОРДИ Дмитрий Коломийцев отметил, что забег уже стал традицией региона. В планах — провести следующее мероприятие на обновлённой дамбе Южного округа, где по поручению Дмитрия Демешина строится беговая дорожка с резиновым покрытием.
Всего в крае 65 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Для них дополнительно к федеральным гарантированы 15 краевых мер поддержки.
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