Глава Хакасии оценил последствия угольного кризиса для региона

Другим условием, позволившим Хакасии оставаться на плаву в кризисные для угольщиков времена, глава республики назвал диверсификацию бизнеса. «У нас еще преимущество в том, что предприятий не так много, как в Кузбассе, — говорит Коновалов. — Большинство из них имеют определенную степень диверсификации. В частности, у СУЭК помимо угледобычи, а это наш крупнейший добытчик угля, есть генерация, есть собственные порты, по логистике ему проще. Есть у нас собственники, у которых есть активы в других отраслях, а тут они уголь тащат на плечах. Поэтому у нас, к счастью, пока ни одно крупное предприятие не закрылось, коллективы сохраняются».