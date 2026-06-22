Глава Хакасии оценил последствия угольного кризиса для региона

Кризис в угольной отрасли, продолжающийся как минимум с середины 2024 года, не затронул Хакасию, один из крупнейших добывающих регионов России, в полной мере. Об этом в беседе с РБК заявил глава республики Валентин Коновалов.
По оценке чиновника, удар помог смягчить определенный способ добычи твердого топлива — открытый, то есть на разрезах. Шахтовый (подземный, закрытый) в Хакасии сейчас не используется в принципе. Хотя деятельность предприятий отрасли все равно убыточна, потери ниже, чем если бы работы велись в шахтах, сказал Коновалов. «У нас сегодня нет добычи в шахтах. И несмотря на то что предприятия несут убытки, шахты переносят это больнее», — пояснил он.
Что с угольщиками.
Еще в конце 2024 года федеральные власти, признав положение угольной отрасли кризисным, по поручению вице-премьера Александра Новака занялись разработкой мер поддержки для нее совместно с добывающими регионами. На тот момент некоторые предприятия, в том числе относящиеся к крупным компаниям сектора (в их числе — «СДС-уголь» и «Мечел»), были вынуждены приостанавливать деятельность.
К апрелю 2025 года, как стало известно из сопроводительных документов Минэнерго к совещанию в правительстве, в «красной зоне» оказалось 30 организаций. Без помощи со стороны государства, прогнозировало ведомство, убытки отрасли в 2025 году могли бы достичь 261 млрд руб. против 129 млрд руб. годом ранее, выручка сократилась бы до 1,5 трлн с 1,8 трлн руб. в 2024-м, задолженность — до 1,5 трлн с 1,2 трлн руб.
В конце мая правительство утвердило антикризисный план, предполагающий общий и адресный подход. В перечень вошли отсрочки по налогам и страховым взносам (изначально до 1 декабря 2025 года, в дальнейшем эта мера неоднократно продлевалась), программы финансового оздоровления предприятий — в том числе за счет помощи бенефициаров и ограничений на начисление дивидендов и повышение оплаты топ-менеджменту. Также предполагались оптимизация затрат и логистические послабления.
Причиной такого состояния отрасли стали санкции, низкий спрос и упавшие цены на уголь на экспортных рынках, высокие транспортные издержки.
Согласно данным NEFT Research, на начало июня котировки энергетического угля в дальневосточных портах отгрузки находились на уровне $96,4 за тонну, южных — $84,6, северо-западных — $75. Эти показатели несколько выше значений аналогичного периода прошлого года за счет продолжающегося с конца февраля конфликта на Ближнем Востоке, частично оказывающего поддержку спросу на российский уголь.
Как следовало из данных правительства региона, за девять месяцев 2025 года убыток угольных предприятий Хакасии составил 5,1 млрд руб. В общей сложности, согласно расчетам Росстата, угольщики за этот период потеряли 309,2 млрд руб., а всего за прошлый год — 408 млрд руб. против 112,6 млрд руб. годом ранее. Этот результат превысил скорректированные ожидания Минэнерго, которые предполагались на уровне 300 млрд руб.
Что еще помогло Хакасии.
В целом, по оценке Коновалова, местные предприятия удерживают объемы добычи и социальные обязательства перед регионом на приемлемом уровне. Например, в первом квартале 2025 года Хакасия добыла 6,8 млн т, превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 0,6%, за первые три месяца этого года показатель увеличился уже на 7% год к году, до 7,3 млн т.
«Наши предприятия ведут себя социально ответственно, они сохраняют коллективы и сегодня работают на перспективу будущих. Где-то себе в убыток, к сожалению», — отметил глава Хакасии, а также признал, что на пике кризиса до 500 человек отправляли на ⅔ заработной платы.
Другим условием, позволившим Хакасии оставаться на плаву в кризисные для угольщиков времена, глава республики назвал диверсификацию бизнеса. «У нас еще преимущество в том, что предприятий не так много, как в Кузбассе, — говорит Коновалов. — Большинство из них имеют определенную степень диверсификации. В частности, у СУЭК помимо угледобычи, а это наш крупнейший добытчик угля, есть генерация, есть собственные порты, по логистике ему проще. Есть у нас собственники, у которых есть активы в других отраслях, а тут они уголь тащат на плечах. Поэтому у нас, к счастью, пока ни одно крупное предприятие не закрылось, коллективы сохраняются».
По мнению советника управляющего фонда «Индустриальный код» Максима Шапошникова, во многом угольную отрасль региона «спасает» сбыт большей части твердого топлива на внутренний рынок. Экспортные же объемы «страдают». При этом, судя по данным РЖД, поставки хакасского угля в экспортном направлении выросли: за пять месяцев 2026 года отправлено 4,9 млн т продукции, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 8,5%. Поставки угля из Хакасии на восток увеличились в 1,9 раза, до 2,7 млн т, добавил представитель компании. А вот погрузка во внутрироссийском сообщении хотя и выросла, но менее стремительно — на 5,1%, до 5,1 млн т.
В то же время, указывает Шапошников, отсутствие соглашения между РЖД и Хакасией на вывоз угля в восточном направлении все же затрудняет экспорт. Такая гарантия сейчас распространяется только на Кузбасс, квота региона на этот год составляет 55 млн т. До 2025 года хакасский уголь также транспортировался по этой схеме, но с прошлого года вывозная квота осталась только за Кемеровской областью, несмотря на неоднократные просьбы правительства Хакасии обеспечить такую возможность местным предприятиям.
В мае 2025 года необходимость выделения квоты обозначалась в одной из версий антикризисной программы, которую одобрил президент Владимир Путин.
Несмотря на увеличение мощностей железнодорожной инфраструктуры основных экспортных направлений, позволяющее обеспечивать рост перевозок из угледобывающих регионов, подписание соглашения между РЖД и Хакасией все еще актуально, полагает Шапошников. «На 2025 год просили квоту в 9,7 млн т. Думаю, что реальные поставки на экспорт по итогам года не превысят 6,5 млн т, но даже с их вывозом могут быть определенные трудности», — пессимистичен эксперт. В настоящее время при согласовании заявок РЖД руководствуются правилами недискриминационного доступа (определяют очередность перевозки грузов по железной дороге. — РБК), подчеркнули в РЖД.
В каком состоянии угольные компании.
Рост убытков угольной отрасли при сохранении негативной конъюнктуры рынка может составить 41% в годовом выражении, достигнув 576 млрд руб., сообщал журналистам в марте 2026 года замминистра энергетики Дмитрий Исламов. По состоянию на первый квартал, говорил он, количество убыточных предприятий стремительно увеличивается — на тот момент в «красной зоне» находилось 62 организации, из них 20 приостановили добычу, в том числе 14 приняли решение о консервации или ликвидации. Кредиторская задолженность отрасли превысила 1,5 трлн руб., отмечал замминистра.
При этом отсрочку по уплате налогов и страховых взносов получили 138 компаний, что эквивалентно примерно 90% всей добычи твердого топлива в России. Общий объем задолженности по этим платежам на 1 марта составлял примерно 66 млрд руб., уточнял Исламов. По его словам, эти средства остались в компаниях, позволив им увеличить ликвидность и сохранить оборотный капитал, так как с учетом антироссийских санкций они не сразу получают расчет за уголь, поставленный на экспорт.
К лету 2026 года отрасль вышла в операционную рентабельность только на восточном направлении, отметил Шапошников. «Средств для оплаты долгов перед банками компании не аккумулируют», — констатировал он. В июне маржинальность экспорта энергетического угля выросла на фоне ослабления рубля, следует из данных NEFT Research. Так, на начало месяца нетбэк на энергетический уголь, произведенный в Кузбассе и сбываемый через порты Дальнего Востока, составлял 2,9 тыс. руб., Балтики — 1,5 тыс. руб., Тамани — 1,4 тыс. руб.
«Стратегическая уязвимость» российской угольной промышленности остается неизменной в силу зависимости от экспорта, а значит, мировой ценовой конъюнктуры, валютного курса и «неразвитости внутреннего рынка», говорит замгендиректора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев. «Для искоренения этого необходимо масштабное развитие угольной генерации», — считает эксперт.
РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго.