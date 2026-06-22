В Калининградской области прогнозируют сухую и солнечную рабочую неделю

В Калининградской области обещают сухую и солнечную рабочую неделю. Такой прогноз на 22−26 июня дают синоптики Гидрометцентра России.
В понедельник в регионе ожидается +25°С, во вторник, среду и четверг — +23°С, в пятницу — +24°С. Ночью прогнозируют +11… +13°С. В течение недели в регионе будет малооблачная погода без существенных осадков и усиления ветра.
Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.
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