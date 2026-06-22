Обладателем еще двух «Золотых масок» стал театральный Красноярск

Еще две «Золотые маски» в копилке у театров Красноярского края. Об этом сообщает канал «Культура24». Обладателями престижной награды стали: Красноярский театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского за спектакль «Любить на войне» (номинация «Опера»), посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Виктора Петровича Астафьева; Красноярский музыкальный театр за спектакль «Бой с тенью» (номинация «Оперетта / Мюзикл»). Всего за время существования конкурса с 1993 года театры региона получили 19 «Золотых масок». Так, год назад музыкальному театру Красноярска вручили «Маску» за лучшую режиссерскую работу в спектакле «Восемь женщин». А до этого была отмечена рок-опера «Орел и ворон». Напомним, престижная театральная премия России «Золотая Маска» учреждена как профессиональная награда за лучшие спектакли во всех видах театрального искусства.