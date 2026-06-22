Каждый 12-й калининградец находится за чертой бедности

В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Лидерами рейтинга стал Ненецкий автономный округ, который на 0,1 балла обошёл прошлогоднего лидера — Ямало-Ненецкий автономный округ. Регионы набрали по 3,99 и 3,98 балла соответственно с большим отрывом от конкурентов из-за высоких зарплат газовиков и нефтяников.